İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yunus Emre Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında; 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C. yakalanarak gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, işlemler için emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.