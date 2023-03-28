İhlas Haber Ajansı

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18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında; 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sanayi mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Ö. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

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