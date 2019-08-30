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'1845 Polis Korosu' 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ’1854 Polis Korosu’ 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan '1854 Polis Korosu' 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.


Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, şehit aileleri ve davetliler katıldı. Samet Mutugan'ın şefliğini yaptığı ve 15 kişiden oluşan polis korosu, birbirinden güzel türküleri ve kahramanlık marşlarını seslendirdi. Davetliler, zaman zaman duygusal anlar yaşarken zaman zaman coşkuyla koroya eşlik etti.


Öte yandan koroda bulunan ancak geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Katfar da anıldı. Katfar'ın yerine sazı ve fotoğrafı konuldu.

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