19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Kadir Has Kompleksinde düzenlendi. Etkinliğe Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bu gün vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için gençlerimize büyük görev düşmektedir. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Birlik ve bütünlüğümüze karşı her türlü saldırıda daha fazla kenetlenerek, huzur ve güvenliğimizin bozulmasına fırsat vermemelisiniz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşmasının ardından müzik dinletisi ile spor kulüplerinin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Gösterilerin ardından müsabakalarda dereceye giren sporculara Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından ödülleri verildi. Etkinlikler, protokol üyelerinin stantları dolaşması sonrasında son buldu.