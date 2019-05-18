19 Mayıs Atıcılık Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılında düzenlenen 19 Mayıs Havalı Tabanca Turnuvası'nda dereceye giren sporculara başarı ödülleri verildi.

2.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İlk Adım Poligonunda düzenlenen ödül törenine İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, protokol ve sporcuların aileleri katıldı. Törende konuşan ve "Milletin asıl gücünün topu, tankı değil imanlı ve ahlaklı gençleridir" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “100. yılımızın ülkemize, devletimize, milletimize ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim Türk sporcularına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten Kayseri'de olağanüstü bir gayret ve çalışma var. Devletimizin bütün kurumları imkanlarını gençlerimiz için seferber ediyorlar. Sağ olsun Jandarma Alay komutanımız, Jandarmanın içerisinde ki futbol sahasını 3-4 yıldır bize tahsis ediyor. İl Emniyet Müdürümüzle yaptığımız ‘sokaktan madalyaya uzanan eller' projesi kapsamında tüm dezavantajlı gençlerle sportif faaliyetler yapılıyor. Ana Tamir fabrikasında atış poligonu Türk gençliğine sunulmuş durumda. İşte bunların hepsi ülkemizde yapılan gelişmeleri ve gençliğe verilen önemi gösteriyor. Bir milletin asıl gücü tankı topu değil, imanlı ve ahlaklı genç nesilleridir. Bu genç nesilleri de yetiştirmek sportif faaliyetlere değer ve önem vermek, gençleri sokakların kötü alışkanlıklarından korumak, teknolojinin sıkıntılarından uzak tutmak sporla oluyor. Bu anlamda spora ve gençliğe önem veren herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi 100 yıl önce bize emanet edenlerin ve bugün emaneti alan genç kardeşlerimizin gözlerinde ki gururu ve umudu görüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.