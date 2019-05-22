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19 Mayıs Gençlik İl Kupası Dart İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


20- 21 Mayıs 2019 tarihleri arsında İl Müdürlüğü Ferdi sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalar oldukça yoğun bir katılımla tamamlandı. Kıran kırana geçen müsabakalarda kızlarda Av. Ahmet Ulucan AİHL, Erkeklerde Uluslar Arası Şehit Ömer Halis Demir AİHL Şampiyon oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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