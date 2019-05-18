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19 Mayıs Gençlik Kupası Tenis İl Birinciliği devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis İl Birinciliği müsabakaları başladı.


İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapılan müsabakalarda genç kızlarda 30, genç erkeklerde 55 olmak üzere toplamda 85 sporcu mücadele ediyor. Öte yandan, Milli Mücadelenin 100. Yılında Gençlik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


Talas Spor Salonunda 150 sporcunun minik ve yıldızlar kategorilerinde mücadele ettiği Kick Boks Gençlik Kupası müsabakaları kıran kırana geçiyor.

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