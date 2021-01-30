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19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. 14 adreste 19 ekip ve 44 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda; hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Suç Delillerini Yok Etme Gizleme veya Değiştirme', 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ile birlikte 'Hırsızlık', 'Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Konut Dokunulmazlığı İhlal Etme' gibi asayiş suçlarından aranan toplam 10 şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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