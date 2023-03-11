1966 Turanspor takımının hedefi büyük

Amatör Küme C Grubu şampiyonu 1966 Turanspor hedefi büyük tuttu. Kulüp Fahri Başkanı Sedat Kılınç, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade etti.

Amatör Küme C Grubu'nda ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 1966 Turanspor hedefi belirledi. 1966 Turanspor Fahri Başkanı Sedat Kılınç, her sezon üzerine koyarak devam edeceklerini ve Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Kılınç, “Hedefimiz büyük. Ben hangi işi yaparsam yapayım, hedefim hep yüksek noktada olmuştur. 1966 Turanspor olarak da hedefimiz Süper Lig. Aşama aşama gideceğiz” yorumu yaptı.

İşadamlarının, sanayicilerin amatör spora ve futbola destek vermelerinin de öneminden bahseden işadamı ve 1966 Turanspor Fahri Başkanı Sedat Kılınç, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak gerektiğine de dikkat çekti. Kılınç, “Gençlerimizi spora ne kadar yönlendirebilirsek, o kadar hayırlı bir iş yapmış oluruz. Bizim kültürümüzde hayırseverlik fazladır. Ama konu spor olunca maalesef destek bulmak zor oluyor. Sanayici ve işadamlarımızı spora ve sporcuya destek olmaya davet ediyorum” cümleleri kurdu.