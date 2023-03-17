İhlas Haber Ajansı

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19.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.


Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ maçını Malatya Bölgesi Hakemi Kemal Dizdar yönetecek. Lider Sincan Belediyespor'un sahasında oynayacağı Kırşehir ekibi Mucurgücü maçında ise Oktay Sağlamcı düdük çalacak.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:


Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç


Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi


Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar


Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir


Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak


Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı

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