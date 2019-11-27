1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.

Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.

İşte haftanın maç programı

Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor

Büyüleyenspor-Başakpınar Belediyespor

Argıncıkspor-Esentepespor

Yerköyspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Güneşspor-Yeni Esenspor