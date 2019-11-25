İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.

hafta nefesleri kesti. Kritik maçların oynandığı B Grubunda zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 22'şer puanla ilk iki sırada yer alan Kayserigücü ve Gültepespor haftayı galibiyetle kapattı. İki takımı takip eden Sanayi Esnafspor, rakibi Tomarza Belediyespor 1-0-mağlup ederek zirveye ortak oldu.


İşte 10.haftanın sonuçları şu şekilde;


Kayserigücü FK 1-0 Kayseri OSB Atletikspor


Gültepespor 4-2 Yeşilhisar Belediyespor


Sanayi Esnafspor 1-0 Tomarza Belediyespor


Makfitspor 3-2 Kafkasspor


Akkışla Gençlikspor 2-1 Palasspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.