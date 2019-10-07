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1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.

haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı. Oynanan 10 karşılaşmada 2 karşılaşma berabere tamamlandı.


İşte haftanın toplu sonuçları;


Sanayi Esnafspor 5-3 Gültepespor


Yeni Esenspor 1-4 Argıncıkspor


Makfitspor 1-3 Kayserigücü FK


ESentepespor 2-2 Kayseri Yavuzspor


Güneşspor 0-0 Yerköyspor


Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Büyüleyenspor


Başakpınar Belediyespor 1-0 Amarat Gençlikspor


Akkışla Gençlikspor 1-5 OSB Atletikspor


Palasspor 1-1 Tomarza Belediyespor


Kafkasspor (BAY)

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