1.Amatör'de Şampiyonlar belli oldu

A Grubunda Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor ve B Grubunda Çamlıca Sağlıkspor ile Talas Anayurtspor grupları ilk iki sırada tamamlayarak bir üst lige çıktılar.

A Grubunda Trend Gayrimenkulspor şampiyon olarak bir üst lige çıkarken Buğdaylıspor ikinci sırada tamamladı. B Grubunda Çamlıca Sağlıkspor şampiyon olarak çıkarken Talas Anayurtspor ligi ikinci sırada tamamladı. Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor, Çamlıca Sağlıkspor ve Talas Anayurtspor 2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler. A Grubunda Sindelhöyükspor, Trabzon 3861 Spor ve B Grubunda Enes Gençlikspor ile Kayseri Meysuspor takımları ise küme düşen takımla oldular.