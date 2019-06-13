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1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Rüzgarı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Niğde’de yapılan 1.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Niğde'de yapılan 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu.


1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası 11 Haziran 2019 tarihinde 4 ilden 50 sporcunun katılımı ile Niğde'de yapıldı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Genç Bayanlar kategorisinde Funda Taşkın 1., İrem Nur Korkmaz 2. ve Melike Havva Yiğit 3., Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Edebali 1., Yıldız Erkekler A kategorisinde Muhammet Çakır 1., Davut Duman 3., ve Furkan Akçam 4., Yıldız Erkekler kategorisinde Mehmet Can Çukur 1. ve Raşit Kolaklıkaya 3. Oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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