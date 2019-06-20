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1.Kademe Antrenörlük Kursu açılıyor

05-16 Temmuz 2019 tarihleri arası Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu tarafından tüm branşlarda 1.

Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Kayseri'de açılıyor. Kursların açılabilmesi için her branşa en az 10 Antrenör başvuru yapmalıdır. Kurs katılımlarının düşük olması halinde kurslar açılmayacaktır.


Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde başlayacak olan 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna yoğun ilginin olması bekleniyor. Son dönemlerde yoğun ilgi gören branşlara yapılacak olan kurs ile antrenör sayısı artacak.

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