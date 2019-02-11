2. Amatör Küme Cuma Uluçay ile ismi ile oynanacak.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, bu sezon oynanacak olan İkinci Amatör Küme maçlarının ''Cuma Uluçay İkinci Amatör Lig'' ismi ile başlayacağını söyledi.

ASKF Yönetim Kurulu'nun karar aldığını dile getiren Soykarcı, ''Spor Camiamızda Ahde Vefa çok önemli. Birinci Amatör Küme'ye Recep Kırçıl, Süper Amatör Küme'ye ise Mustafa Hür Öztürk ismini vermiştik. İkinci Küme ise yakın zamanda elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz yiğit insan, ahlaklı bir sporcu olan Cuma Uluçay'ın ismini veriyoruz'' dedi. Esen Makina Belsinspor fodması giyen Cuma Uluçay, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmiş ve dün binlerce kişinin katıldığı bir cenaze ile töreni ile Talas'ın Kepez Mahallesi'nde toprağa verilmişti.