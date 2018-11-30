2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü atış poligonunu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne devretti

Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Kapalı Poligon kullanımı Protokolü imzalandı.

2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Protokole 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin ve Kurum Yöneticileri katıldı. Protokol kapsamında Fabrika bünyesinde faaliyet gösteren poligon binasının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından, “Havalı Tabanca ve Havalı Tüfek” eğitim atış faaliyetlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmesi, kapalı atış poligonuna uygun branşlarda yapılacak müsabaka, antrenman ve spor faaliyetlerinde kullanılması amacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi.

İmzalanan protokol sonrasında İl Müdürü Eskici ile Fabrika Müdürü Türkoğlu yaptığı açıklamada iki kurum ve sporcular için hayırlı olsun temennisinde bulundular.