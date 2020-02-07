2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi

Eğitim Bir Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Latif Küçük yaptığı açıklamada "Çok büyük emeklerle çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz 4 ay boyunca çok yoruldular. Biz de Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak 'Türkler Geliyor' filmini tüm üyelerimizle birlikte seyretme programı düzenledik. Üyelerimiz sinema etkinliğimize yoğun ilgi gösterdiler, onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan da yaptığı açıklamada; "Eğitimciler çok yoğun ve disiplinli bir süreçten çıkmıştı. Ara tatilde eğitimcilerimize bir kültür hizmeti sunmak istedik. Biz sendika olarak milletimizin mili ve manevi değerlerinin yaşanması ve aktarılması için çaba sarf ediyoruz. 'Türkler Geliyor' filmi ecdadımızın Balkanlarda yapmış olduğu mücadeleleri anlatan güzel bir film. Üyelerimize program duyurumuzu mesaj yoluyla ilettik, isteyen üyelerimize bilet temin ettik. Üyelerimiz de sinem etkinliğimize büyük teveccüh gösterdi. Böylece eğitimcilerimiz farklı ve bizce önemli bir etkinlikle yorgunluk atmış oldu. Eğitimcilerimizi şiddetle değil böyle güzel etkinliklerle kamuoyunun gündemine taşımak çok daha güzel" şeklinde konuştu.