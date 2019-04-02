2 bin kişi kayak öğrendi

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. bu yıl 2 binin üzerinde çocuğa kayak ve snowboard eğitimi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde yer alan "Snow Academia Junior" bu yılda kayak sezonunu dolu dolu geçirdi. Kayak sezonun kapılarını 29 Aralık'ta açan ve 31 Mart'ta kapatan "Snow Academia Junior" 7-15 yaş arasındaki çocuklara her hafta sonu ve sömestr tatilinde snowboard ve kayak eğitimi verdi. Eğitimlerde; yemek, servis, kayak malzemeleri ve kayak eğitimleri sembolik fiyatlarla sunuldu. Bu yıl kayak sezonunda toplamda iki binin üzerinde çocuğu yetiştiren Spor A.Ş., hafta içi de yetişkinlere ve üniversite öğrencilerine kayak eğitimi verdi. Bu eğitimlere Kayseri'nin yanı sıra il dışından da büyük ilgi gösterildi.

Türkiye'nin en büyük kayak okulu durumunda bulunan Spor A.Ş., geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda hizmet veren Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü şehir içinde ve şehir dışında düzenlenen yarışmalarda 7 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.