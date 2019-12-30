2 çocuk annesi kadını boğarak öldüren sanık 2'inci kez hakim karşısında

Kayseri'de 2006 yılında kaybolan iki çocuk annesi Saliha Toker'i 13 yıl sonra boğarak öldürdüğünü ve dağlık alanda cesedin etrafına taş dizdiğini itiraf eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan emekli öğretmen 2'inci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında H.B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, tutuklu sanık mahkemede "Ben öldürmedim" dedi.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'na 28 Kasım 2016 tarihinde İsmet Toker, eşinden ayrılan ve iki kızı ile birlikte Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker'in 23 Kasın 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra evden ayrıldığını ve kızından bir daha haber alamadığını, Saliha'nın kaçırılmış olabileceğinden şüphe ederek şikayetçi oldu. Kayıp Saliha Toker ile ilgili kaybolduğu 23 Kasım 2006 tarihinden itibaren bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda hiçbir resmi kurumda hastane, banka veya PTT'de kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. Bu güne kadar ulaşılamamış olması, ayrıca kayıp olan Saliha Toker'in birlikte yaşadığı kızlarını bırakarak evden ayrılmış olmasını göz önüne alan polis ekipleri, Saliha Toker'in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek çalışma yaptı.

Cinayet ekipleri, kadının HTS kayıtlarında son görüştüğü kişiye ulaştı

Konu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bir yıl saha çalışması yaptı. Bilgi sahiplerinin beyanları, HTS kayıtları ve teknik takip sonucunda emekli din kültürü öğretmeni H.B. isimli şahısla sabit hat ve cep telefonu üzerinden bir çok görüşme yaptığı belirlendi. Son görüşmenin de Kayseri'de yapıldığını tespit eden özel ekip, Saliha Toker'in gönül ilişkisi nedeniyle şüpheli H.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, H.B.'yi 3 Nisan 2019 tarihinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Şüpheli Hasan Hasan B., emniyetteki sorgusunda Saliha Toker'i tanıdığını, kendisinden hamile olduğunu iddia ettiğini ve bu nedenle görüşmek için Kayseri'ye çağırdığını itiraf etti. Otomobil ile Erkilet bölgesi Hıdrellez Tepesi'nden Kuşçu Mahallesi'ne doğru boş bir araziye götürdüğünü söyleyen H.B., Saliha Toker'i burada boğarak öldürdüğünü ve cesedin üzerini kapatmadan çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattı. Olaydan kimseye bahsetmediğini söyleyen H.B.'nin yapılan yer göstermesinde cesedi bıraktığı yerde arama yapıldı. Bölgenin dağlık olması, yerleşim yerlerine uzak olması ve cesedin toprağa gömülmemesinden dolayı cesede ulaşılamadı. Zanlı H.B., işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ertelendi

Tutuklu sanık H.B., bugün hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.B. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan H.B., Saliha Toker'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Savcı mütalaasında H.B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, tutuklu sanık mahkemede "Ben öldürmedim" dedi. Mahkeme heyeti davadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.