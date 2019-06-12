2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle Bitirdi

Mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi'nin 8.si düzenlenen mezuniyet töreni, 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu sene 153 mezun veren fakülteyi 1.olarak bitiren evli ve 2 çocuk babası Osman Yenen oldu. Gerçekleşen törende öğrencilerin karşılamayı yapmasının ardından, protokol konuşmaları gerçekleşti. Sonrasında derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edilerek, fakülte 1.si Osman Yenen mezuniyet kütüğüne plaket çakmasıyla tören sona erdi.

Mezuniyet törenine Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recai Kılıç, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç, protokol ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Öğrencilerin akademik birikimlerini yatırım şirketleriyle sahalarda firmalaştırmasının önemli olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recai Kılıç, “Gerçekten Erciyes Üniversitesi 40 yılı aşkın genç sayılabilecek bir üniversite olmakla birlikte, eğitim öğretim ve bilimsel alanda yapmış olduğu çalışmalarla elde ettiği başarılarla, ulusal ve uluslar arası başarılarda haklı bir yere sahip oldu. Bu yerimizi kalıcı hale getirebilmek anlamında, hep beraber elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Sizler de bunun haklı gururunu İnşallah yaşayacaksınız. Burada elde edilen akademik bilgi ve becerinin, sahaya yansıtılması ve proje fikrinin firmalaşarak tarım sektörüne yansıması anlamında girişimcilik son derece önemli. Bunun burada oturan birçok hocamızla başarı örnekleri var. Şu an teknolojik ürünlerin birçoğunu kullanıcıya sunmuş durumdalar. Sizler de bu bilgi ve donanıma sahipsiniz. Önemli Teknopark imkanları var gideceğiniz yerlerde. Özel sektör ve kamunun fırsatlarını kullanarak, girişimci ruhunuzu sahaya yansıtmayı mutlaka denemelisiniz” dedi.

Dünya çapında tarım ve hayvancılık alanında bulunmamız gerektiğini ve gençlerimizin de bu konuda çok çalışması gerektiğini belirten Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay sözlerine şu şekilde devam etti:

“Daha önce yine ziraat mühendislerimizle yine bir araya gelmiştik ve orada değerlendirmelerde bulunmuştuk. Ziraat mühendisliği çok önemli bir meslek. Ülkemizin temeli, büyük önder Atatürk'ün ifadesiyle ziraata dayanıyor. Mutlaka ziraatta ve tarımda başarılı olmamız gerekiyor. Buna da en fazla katkıyı sağlayacak olanın da tabi ki ziraat mühendisleri olması gerekir. Ülkemizin gençlerinin, dünyadaki emsalleriyle yarışabilecek konumda olması lazım. Hatta onları geçecek konumda olması lazım. Sürekli değişen ve gelişen dünyada, gelişmelere bizim de katkıda bulunmamız lazım. Dünyadaki literatürde bizim de ismimizin olması gerekmektedir. Onun için bu manada çok çalışmak ve gayret etmek gerekiyor”

Artık sadece öğrenci olmanın değil ziraat bağlamında ülkeyi ileri taşımanın sorumluluklarını taşıklarını söyleyen 2 çocuk babası ve Ziraat Fakültesi 1.si Osman Yenen, “Zorlu bir süreci başarıyla tamamlayıp, mezun olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu süreç yerini daha zorlu bir süreç olan hayatın kendisine bıraktı. Artık üzerimizde sadece öğrenciliğin sorumluluğu yok. Burada aldığımız eğitimin hakkını verebilmek için, ülkemiz tarım ve hayvancılığını geliştirme sorumluluğu var. Aileme özellikle beni dünyaya getirip iyi bir insan olmam için elinden geleni yapan ve yapmaya devam eden anne ve babama teşekkür ediyorum. Bu başarımda sabrı, hoşgörüsü ve desteğiyle benim kadar payı olan canım eşim ve çocuklarıma da teşekkür ederim” ifadelerini kulandı.