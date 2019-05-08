2 kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında 4 sanığa 51'er yıl hapis

Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, parke taşlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 4 sanığın tutuklu yargılandığı cinayet davasında mahkeme 4 sanığa ayrı ayrı 51 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi.

4 Temmuz 2017'de İncesu ilçesi Ötebatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında geçmişten kaynaklı husumet bulunan iki aile arasında silahlı, sopalı, taşlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 40 yaşındaki mahalle muhtarı Bekir S. ile amcası 55 yaşındaki Mustafa S. hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T. ile müşteki Y.S., mağdur Ş.T., müşteki Y.S., mağdur S.S. ile avukatlar hazır bulundu.

"Ben olmasaydım ailemi komplo katledeceklerdi"

Tutuklu sanık M.T. son savunmasında, “Dört taraftan ateş altına aldılar. Eğer ben olmasaydım ailemi komplo katledeceklerdi. Adaletinize güveniyorum” derken, tutuklu sanık H.H.T. ise; “Olayı onlar planladılar, yalan söylüyorlar” dedi. Tutuklu sanık M.T. ise karşı tarafın evlerini yaktığını söyledi.

Keşifte 'Katillerin evi' yazıları dikkat çekmişti

Mahkeme heyetinin olayın yaşandığı evde yaptığı keşifte kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı, duvarlara ‘katillerin evi', ‘kalleşlik evi', yazıları kan dondurdu. Duvarlarda, evin bahçesindeki otomobilde ve ağaçlarda çok sayıda mermi izleri dehşetin görüntülerini gün yüzüne çıkarırken, kundaklanan evin kullanılamaz hale geldiği görülmüştü. Mahkeme, silahlarla atış mesafelerini bilirkişiler ile ölçerek, dosyaya konulmuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde ‘kasten adam öldürme' suçunu işledikleri kanaatine vararak, 40 yaşındaki mahalle muhtarı Bekir S. ile amcası 55 yaşındaki Mustafa S.'yi öldürmeye yönelik 2'şer kez 15 yıl olmak üzere ayrı ayrı 30 yıl, mağdurlar S.S. ve Ş.T.'ye yönelik ‘öldürmeye teşebbüs' suçundan 4 sanığa ayrı ayrı 2 kez 7 yıl 6 ay olmak üzere ayrı ayrı 15 yıl, mağdurlar C.T., O.T., F.S., O.T.'ye yönelik ‘kasten yaralama' suçundan 4 sanığa ayrı ayrı 4 kez 11 ay 7 gün olmak üzere ayrı ayrı 3 yıl 8 ay 28 gün, mağdur E.S.'ye yönelik ‘kasten yaralama' suçundan 4 sanığa 1 kez 1 yıl 4 ay 22 gün, mağdur O.T.'ye yönelik ‘kasten yaralama' suçundan ise 4 sanığa 1 kez 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Böylelikle mahkeme heyeti tutuklu sanıklar H.H.T., M.T., Z.T. ve M.T.'ye toplam ayrı ayrı 51 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası vermiş oldu.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanık E.T.'ye ‘silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, bir kısım sanıklara da adli para cezaları verdi.