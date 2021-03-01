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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Soysallı yolunda meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 ZK 457 plakalı araç ile 38 HK 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 yaralı, sevk edilen ambulanslar ile Develi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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