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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı

Kayseri’de hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Kayseri'de hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Haksız yere elde bulunan anahtarla kilit açmam suretiyle hırsızlık', 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, B.G.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. B.G.'nin Osman Kavuncu Mahallesi'nde bulunan evinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda B.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen B.G., cezaevine teslim edildi.

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