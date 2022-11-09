20 yıllık bebek özlemi Memorial Hastanesi'nde son buldu

Kayseri'de yaşayan İbrahim ve Gülsen Durmuş çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi, Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde mutlulukla son buldu. Muhammet Yakup adını verdikleri bebeklerini kucağına alan çift, tüp bebek tedavisi sonrasında anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kayseri'de esnaflık yapan 41 yaşındaki İbrahim Durmuş ve 40 yaşındaki eşi Gülsen Durmuş, normal yollarla bebek sahibi olamadıkları için tüp bebek tedavisine başladı. Bu süreçte 8 defa tüp bebek denemesi yapan ve ayrıca birçok tedaviyi deneyen İbrahim ve Gülsen Durmuş çifti, bebek sahibi olamadı. Umutları tükenmek üzere olan çift, Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ'a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda embriyo transferi başarıyla gerçekleştirildi. Bu transfer sayesinde gebelik elde edildi. Sağlıklı geçen bir gebelik döneminin ardından sezaryen ile doğum yapan Gülsen Durmuş, 4 kilo ağırlığındaki ve Muhammet Yakup adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

“Hiçbir zaman pes etmedik”

Baba İbrahim Durmuş yıllarca tüp bebek tedavisi gördüklerini ifade ederek, “Başka merkezlerde tüp bebek denemelerimizin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle pes etmeyerek tavsiye üzerine Memorial Tüp Bebek Merkezi'ne geldik. Kadınların tedavi sürecindeki psikolojisi çok önemli ve eşim buraya daha rahat, kendini mutlu hissederek geliyordu. Merkezin tüm çalışanları bu süreçte bizim için bir aile gibiydi. Onların desteği bizim için çok önemliydi. Tüp bebek tedavisi normal bir doğum süreci gibi olmuyor. Semih Hoca'nın bu konuda desteğini her zaman yanımızda hissettik. Her geldiğimizde tüp bebek tedavisi ile ilgili sorularımıza sade ve anlaşılır yanıtlar aldık. 38+2. haftanın sonunda bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Bebek hasretimiz, Semih Hoca'nın bilgisi ve tecrübesi sayesinde son buldu” diye konuştu.

Tüp bebekte tecrübe önemli

Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ da, Durmuş çiftinin tüp bebek tedavisi için kendilerine başvurduğunu ve gebelik sürecinin tüm aşamalarını titiz bir şekilde takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hastamız 8 denemeden sonra bizde yapılan 9.denemede kişiye özel yapılan tüp bebek tedavisiyle gebe kaldı. Sorunsuz geçen bir gebelik sürecinin ardından bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştular. Tüp bebek tedavisinde; merkezinin donanımlı olması, hekim ve embriyologların tecrübeleri başarıyı etkileyen faktörlerdendir ve gerçekten çok önemlidir. Bu güne kadar çok sayıda aileyi bebek hayallerine kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”