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2018 yılında 3 bin 665 çift Melikgazi'de ‘evet' dedi

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğunca 3 bin 365 çiftin nikâh işlemlerinin yapıldığını söyledi.


Birçok çiftin 2018 yılı içerisinde de her yıl olduğu gibi özellikle 14 şubat sevgililer gününde41 nikah ile rekor kırıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu 2018 yılını dolu yaşadı. Birçok gencimiz “Evet” diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirdi. Bizlerde birçok çiftimizin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak olduk. 2018 yılında 14 Şubat Sevgililer Gününde 41 nikâh işlemini gerçekleştirerek bir günde kıyılan nikâh sayısı ile rekor kırıldı. Görsel ve matematiksel veya hafızalarda kolay kalması için 2018'da 08.08.2018 tarihinde 25, 18.08.2018 tarihinde de 32 nikâh işlemi gerçekleştirildi. En çok nikâh işleminin ise 388 nikâh ile Temmuz ayında yapılmıştır” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, evlilik müessessini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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