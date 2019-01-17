2018'in en iyileri belli oldu

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması" sonuçlandı.

7 dalda 50'e yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanımız Veli Altınkaya'nın yaptığı toplantı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan Jüri oylaması sonrasında;

Yazılı Haberler dalında "Beslenme Çantasız Okula Gelen Öğrenci..." adlı eseriyle Anadolu Ajansı'ndan Ramazan Kaya,

Görsel Haberler dalında "Damatsız Düğün..." adlı eseriyle Kay Tv'den Süleyman Erdoğan,

Spor Haberleri dalında "Mayo Kardeşliği..." adlı eseriyle Anadolu Ajansı'ndan Murat Asil,

Röportaj dalında "Kenyalı Keyio..." adlı eseriyle Büyük Kayseri Gazetesi'nden Cihat Yıldız,

Mizanpaj dalında Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nden Malik Özcan,

Fotoğraf dalında E Haber Gazetesi'nden Ersan Temizel, kategorilerinde birinciliği elde ettiler.

Ayrıca; Araştırma-İnceleme dalında birinciliğe layık eser bulunamazken, 3 esere de mansiyon verildi.

Buna göre dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği tören 3 Şubat 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Törenin yapılacağı yer ve saat daha sonra duyurulacaktır.

BAŞKAN ALTINKAYA: KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Altınkaya, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İŞTE DERECEYE GİREN YARIŞMACILLAR

HABER (YAZILI)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Ramazan KAYA ANADOLU AJANSI Beslenme Çantasız Okula Gelen Öğrenci...

İKİNCİ Selma KARA İHA Ermenistan'da Kayseri...

ÜÇÜNCÜ Şeyda AŞATIR DHA Sevgilim...

HABER (GÖRSEL)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Süleyman ERDOĞAN KAY TV Damatsız Düğün...

İKİNİCİ Şahin MORKOÇ TV 1 Kaya Ailesi Engel Tanımıyor..

ÜÇÜNCÜ Ş.Tuba ÖZKAN TV 1 Harika Köpek Paşa...

SPOR (HABER)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Murat ASİL AA Mayo Kardeşliği...

İKİNCİ Muhammed KÖSEDAĞ ANADOLU HABER Sakatlanan Rakibini Kucağında Taşıdı

ÜÇÜNCÜ İlyas KAPLAN İHA Kayseri Semalarında Gesi Bağlarını Çaldı...

MİZANPAJ (TASARIM)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Malik ÖZCAN ANADOLU HABER 1. Sayfa

İKİNCİ Reyhan ÖZTEMİR

Fatma URAL KAYSERİ HABER

KAYSERİ OLAY 1. Sayfa

1. Sayfa

ÜÇÜNCÜ Celal KÖSEDAĞ ANADOLU HABER 16. Sayfa (Spor)

FOTOĞRAF

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Ersan TEMİZEL EHABER Karla Mücadele...

İKİNCİ Alpaslan ÖTÜGEN İHA En Tuzlu Hayat...

ÜÇÜNCÜ Ergün HAKTANIYAN AA Yarım Asırdır Zamana Ayar Veriyor

ARAŞTIRMA-İNCELEME

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

İKİNCİ HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

ÜÇÜNCÜ HİÇBİR ESER ÜÇÜNCÜLÜĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

MANSİYON HİLAL SÖNMEZ (DÜNYA), Mustafa GÜRBÜZ (KAYSERİ HABER) Yüksel KALKAN (HAKİMİYET)

RÖPORTAJ

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ Cihat YILDIZ BÜYÜK KAYSERİ Kenyalı Keiyo...

İKİNCİ Şeref KAHRAMAN DENİZ POSTASI Kadavradan Organ Nakli ile Hayata...

ÜÇÜNCÜ Süleyman KESKİN YENİ HABER Kayseri Futbolunun Yarım Asırlık...