2019-2020 Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi

2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan temsilci klasmanları kategorisinde Kayseri'den 4 isim görev aldı.
Üst Klasman Temsilci kategorisinde Cemil Kayhan ve Şevket Uyar yer alırken, Klasman Temsilci kategorisinde Hakkı Ulucan ve Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi listesinde Osman Kayaalp yer aldı.
Üst Klasman Temsilcileri: Cemil Kayhan-Şevket Uyar
Klasman Temsilcisi: Hakkı Ulucan
Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi: Osman Kayaalp