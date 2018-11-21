2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme: Türkiye: 56 - Belarus: 60

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus’a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus'a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ognjen Jokic, Zoran Mitrovski, Maka Kupatadze
Türkiye: Asena 4, Olcay 14, Melis 4, Cansu 6, Işıl 5, Tuğçe, Hollingsworth 8, Tilbe 11, Özge, Gamze 2, İlayda 2
Belarus: Tarasava 2, Snytsina 17, Rysikava 3, Likhtarovich 10, Ziuzkova 3, Verameyenka 6, Papova 10, Bentley 2, Hasper 7
1. Periyot: 17-17
Devre: 35-32 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 45-46 (Belarus lehine)