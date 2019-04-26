2019 Yılı 1. Bölge ASKOM Toplantısı Yapıldı

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Op. Dr. Eray Çınar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Karataş, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Niğde, Nevşehir, Yozgat illeri ve Kayseri sağlık idarecileri katıldı. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan'ın konuşması ile başladı. Konuşmasında Kayseri'de Acil Sağlık Hizmetlerinin durumu ve bölge iller ile koordinasyonun önemine değinen Ceylan; "Kayseri'de acil sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. 2018 yılı Ocak ayı itibari ile 43 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 2018 yılı sonunda 49'a 2019 yılında açmış olduğumuz iki istasyonda birlikte de 51'e yükselmiştir. Aynı zamanda iller arası entegrasyonumuz ve vaka paylaşımımız da hep birlikte göstermiş olduğumuz çabalar şükürler olsun ki birçok müdahalede hastalarımıza büyük faydalar sağlamaktadır. Mevcut koordinasyon yapısı içerisinde yeri geldiğinde Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kahramanmaraş, Kayseri olarak kara ve hava ambulanslarımızla birbirimize vermiş olduğumuz destekler vakaya hızlı ulaşım noktasında bizleri üst seviyelere taşımaktadır. 30 dakikadan uzak mesafelerde, uygun şartlar vuku bulduğunda hava ambulansı ile hastaya ulaşılmaktadır. Helikopter ambulansımızla taşınan vaka sayısı 2018 yılında 182'dir. Kayseri olarak kentsel bölgelerde vakaya ulaşım oranımız 5.7 dakika, kırsal bölgelerde 19 dakika olup, bu oranlar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için eğitim faaliyetlerimiz de devam etmektedir" dedi.

Açılış konuşması ve sunumun ardından Daire Başkanları Çınar ve Karataş mevcut çözüm önerileri üzerine konuşma yaptılar. Kayseri'nin kendi şartları içinde en iyi hizmeti vermeye gayret ettiğinin farkında olduklarını belirten Çınar, “2018 yılı içinde neredeyse hiç yedek ambulans olmaksızın Kayserinin acil sağlık hizmetlerini yürüttüğünü bizzat biliyorum. Başarılı çalışmalarından ve vakaya ulaşım hızlarından dolayı bölgede öne çıkan Kayserinin bu faaliyetlerini görmekte ve takdir etmekteyiz. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki yıllık verilerinin karşılaştırılmasının ardından mevcut durum değerlendirildi. Acil sağlık hizmetlerinde çevre illerle entegrasyona vurgu yapılarak karşılıklı görüş alışverişi ile toplantı son buldu.