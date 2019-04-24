2019 Yılı Lider Çocuk Tarım Kampında Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Sınıf öğrencilerine,” hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk” ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” gerçekleştirildi.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen 2019 yılı kamp programı etkinliklerinin bu yıl ki teması “Sıfır Atık” olarak belirlendi. Bu kapsamda; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi konularında eğitimlerin verildiği, etkinliğe bu yıl 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Melikgazi İlçesi Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim okulundan 34 öğrenci ve öğretmenleri katılarak “Lider Çocuk Tarım Kampı” programı gerçekleştirildi.