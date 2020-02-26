“2019 Yılında İhracat Hedefimizi Yakaladık”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar'ın katılımı ile Odalar Ortak Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantıya Kayseri il ve ilçelerdeki Oda ve Borsa temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, ihracat rakamları ve KAYSO çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İhracatın ülkelerin gelişip kalkınmasında öneli paya sahip olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak ihracatı geliştirmek ve tabana yaymak hedefi ile birçok eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerinin söyledi.

İhracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma konularında Ticaret Bakanlığının sunduğu çok önemli destekler olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Bu destekleri Odamızda oluşturduğumuz proje destek ofisimiz aracılığı ile üyelerimize aktarıyoruz. Yine Odamızda hizmet veren İhracat Destek Ofisi ile sanayicilerimizin ihracat konusundaki tüm sorun ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalar sürdürüyoruz” dedi.

İhracatta Kayseri olarak 2019 yılı hedeflerini yakaladıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2019 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,15 artarken biz Kayseri olarak ihracatımızı yüzde 5,88 artırmayı başardık. Bu rakam neredeyse Türkiye'nin üç katına denk geliyor. 2019 yılını Serbest Bölgemiz dahil 2 milyar 495 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Aynı zamanda Kayseri olarak iller arası sıralamada 10. Sıradayız. Bu yıl ihracat hedefimizi yüzde 10'luk artışla 2 milyar 650 milyon dolar olarak belirledik. Hep birlikte gayret ederek bu rakamı rahatlıkla yakalayacağımız düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Ticaret Bakanlığı'nın diplomasi faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüttüklerini, bu kapsamda Kayserili sanayicilerin Irak ve Kuzey Afrika ülkelerinde sıkça yaşadığı sorunların ticari diplomasi ve ikili üst düzey görüşmelerle kısa sürelerde çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ise, Küresel ekonomideki belirsizliklerin ekonomik büyümedeki öngörülebilirliği önemli ölçüde azalttığına dikkat çekerek, “IMF, küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında yüzde 2.9 olarak gerçekleşeceğini, 2020-2021 yıllarında ise sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 3.4 olacağını ön görmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün anılan yıllar için ekonomik beklentileri ise çok daha düşüktür. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamayla birlikte küresel ticarette de yavaşlama beklenmektedir. Ticaret savaşları, ülkelerin korumacılık eğilimlerindeki son yıllarda görülen artış küresel ticaretteki büyüme beklentilerini olumsuz şekilde etkilemektedir” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni nesil teknolojiler Daire Başkanı Muhammed Emin Torunoğlu ve İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ahmet Numan Özyurt dijital dönüşüm devlet yardımları hakkında sunum yaptı.