2019 yılının hancısı Cihan Kaya, "1240'lı yıllardaki gibi aynı konseptte hizmet vermeye çalışıyoruz"

1240 yılında Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan hanı aynı konseptte işletmeye çalıştığını anlatan Cihan Kaya, "Şimdi de aynı şekilde ilk dönemin yeni hancısı diye kendimiz anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Karatay Hanı ile ilgili olarak bilgi veren işletmeci Cihan Kaya, "Burası 1240'larda tamamlanmış Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat dönemi, Veziri Celaleddin Karatay tarafından yapılmış bir kervan saray. Esas Konya Karatay içerisinde yaşam yeri medresesi ama o dönemde ipek yolu üzerinde olduğumuzdan dolayı kervanların konaklaması tarzında yaptırdığı bir hayratı. Yapımı 20 yıl sürmüş başlangıçla bitişi yani meşakkatli bir yapım tarzı var. Yazlık ve kışlık 2 bölümden oluşuyor. Yazlık bölümünde özel odalar yarı kapalı alan mevcut. Kış bölümümde insan ve hayvanların hepsinin bir arada kaldığı kapalı bir bölüm var. Hayvanların bağlandığı yerler o dönemden kalmış 800 yıllık malzemeler hala mevcut" dedi.

Kaya, "O dönemler de aynı şekilde kervanlar konakladığında sosyal devlet anlayışı zihniyeti Selçuklular'da çok yüksek. Yani eşyalarına bir şey olduğu zaman çalınma falan olduğu zaman sabah açılırken anons edilir herhangi bir sıkıntı var mı diye. Varsa bir sıkıntı çalınma konusu varsa çalınan şey bulunana kadar kapı açılmaz. Eşyalar bulunmasa dahi eşyanın bedeli kaç liraysa Han onu kasasından öder. Yani o dönemde kasko Selçukluların uyguladığı bir sistem. Yaklaşık 3 gün diyelim ücretsiz konaklama mevcut vakfiyesinde yazıyor zaten" diye konuştu.

"Selçuklu'nun çoğu vakfiyeli yerinde bu tarz hayrattır" diyen Cihan Kaya, "3 gün ücretsiz konaklama söz konusu. Burada ana nokta tabi ki ticaretin artması gelişmesi tarzına yapılan bir çalışmalar bunlar. 10 tane köyü vakfetmiş vakfiyesinde de aynı şey yazıyor. Şimdi de aynı şekilde ilk dönemin yeni hancısı diye kendimiz anlatmaya çalışıyoruz. O dönemde yine konaklama tarzında olduğundan dolayı aynı konseptte otel ve restaurant tarzı faaliyet göstermeye çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar" ifadesinde bulundu.