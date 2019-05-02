2019 yılının ilk dört ayında Melikgazi'de 1071 nikah kıyıldı

Mustafa Palancıoğlu, Mayıs Ayı'nın Ramazan Ayı olması sebebi ile 2019 yılının ilk dört ayında yoğun bir gündem yaşandığını söyledi.

Evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu her yıl binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Birçok genç çift belediye tesislerimizde 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. 2019 yılında ilk dört ayında bin 71 nikah işlemi ile geçen yıllarla oran ile artış gözlenmiştir. Bizler de bir 'evet' ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni evlenen çiftler için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.