2021-2022 Av Sezonunda Kaçak Av Yapanlara Ceza Yağdı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; denetimlerde haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 12 tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi. Açıklamada; "Bu ve benzeri cezalara maruz kalmamak için ava çıkacak vatandaşlarımızın avlanma ruhsatları ile ava çıkmaları, av hayvanların eş tutma, üreme, yavru büyütme gibi evrelerini göz önünde bulundurarak yasak sahalara ve özellikle av sezonlarının açılış kapanış zamanlarına dikkat ederek avlanmaları gerekmektedir. Avlanma belgesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.