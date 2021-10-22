2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi yapıldı

, 2. ve 3. gruplarının kura çekimi kulüplerin online katılımı ile yapıldı.

U16 ve U17 Elit Liglerinde mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor, 6.grupta yer aldı. Sarı-Kırmızılıların grubunda Adana Demirspor, Adanaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımları ile mücadele edecek. 6 ayrı grupta toplam 39 takımın katılımıyla oynanacak Elit Ligler, grup sayılarının dağılımına göre 4 veya 5 devreli olarak düzenlenecek. Normal sezonun noktalanmasının ardından eleme ve final müsabakaları oynatılarak ligler tamamlanacak.

Geçtiğimiz sene uygulamaya başlanan HES kodu ile entegreli akreditasyon sisteminin kullanımının devam edeceği 2021-2022 sezonunda U16 ve U17 Elit Ligleri 6 Kasım tarihinde başlatılacak.