2022 yılında 4 bin kadına şiddet vakasına işlem yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Cüneyd Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Çiçek Toplantıda; “İlimize bağlı 16 ilçe ve il merkezinde 2020 yılında 6284 sayılı Kanun çerçevesinde adli merciler tarafından 8 bin 918 vakaya işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 2021 yılında 10 bin 727 vakaya işlem yapılmış olup 2022 yılı içerisinde şu ana kadar işlem yapılan vaka sayısı ise 4 bin 88 olarak gerçekleşmiştir. Kayseri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından açıldığı günden itibaren 48 bin 675 adet vaka için işlem yapıldı” dedi.

Kayseri genelindeki istatiksel bilgilerin paylaşıldığı, şiddete uğrayan kadınların 112 Acil Servis, Sosyal Destek Hattı 183 ve KADES uygulamasından faydalanabileceklerinin belirtildiği toplantı ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumlardan sonra sona erdi.