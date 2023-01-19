2022'de Talas'ta bin 456 çift ‘evet' dedi

Nikah sayısında bir önceki yıla göre önemli bir artış gözlemlenirken belediye tarafından “Bir yastıkta” temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam ediyor.

2022 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Mayıs'tan itibaren yaz ayları olurken, 289 ile en çok nikâh Ağustos ayında kıyıldı. En az nikâh kıyılan ay, 42 nikah sayısı ile kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken onu Şubat ayı izledi. 2022 yılı, kıyılan nikâh sayısında bir önceki yıl olan 2021'i geçti. Buna göre 2021 yılında toplam bin 290 çift evliliğe ilk adımı atmıştı. Bu nikahların bir kısmı çiftlerin talebi üzerine düğün esnasında gerçekleşirken bir kısmı da Tablakaya Mahallesi'ndeki Nikâh Salonu'nun bahçesinde oluşturulan açık alanda gerçekleştirildi.

TALAS'TAN ÇİFTLERE “BİR YASTIKTA KOCAYIN” HEDİYESİ

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından başlatılan “Bir yastıkta” temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere verilmeye devam ediyor. Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta' ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tebrik mesajı bulunuyor.

Başkan Yalçın'ın imzasını taşıyan mesajda “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriliyor.

TALAS'TA RESMİ TATİLLER, NİKAH SEVİNCİNE ENGEL DEĞİL

Öte yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile resmi tatil günlerinde nikah akdi gerçekleştiriyor.

Böylece, dünya evine girmek isteye çiftler resmî tatiller gibi özel günlerde de evliliğe giden yolda ilk imzayı atabiliyor.