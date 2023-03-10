2023'de Kayseri'den bin 586 kişi hacca gidecek

Kayseri İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 2023 yılı hac kurası, Başkanlığımız Merkezinde 08 Mart 2023 çarşamba günü saat 11.00 de noter huzurunda çekilmiş olup, grup başı olan hacı adaylarına kura sonucu SMS yoluyla bildirilmiştir. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın kayıtlarını 13-24 Mart 2023 tarihleri arasında yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları 'Kesin Kayıt Yaptırabilir' belgelerini 13 Mart 2023 Pazartesi günü doğrudan e-devlet sistemine giriş yaparak 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' linkinden almaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu veya Acente Organizasyonunu seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir. Hacı Adayları; tercihlerini belirleyip ilgili butonu işaretleyip onayladıktan sonra, dilerse e-devlet üzerinden bir sonraki aşamaları takip edip tamamlayabileceği gibi, tercihine göre İl Müftülüğüne veya yetkili acenteye bizzat müracaat ederek kesin kaydını tamamlayacaktır. İlimizden Diyanet ve Acente olmak üzere toplam bin 586 kişi 2023 yılında hacca gidecektir.”