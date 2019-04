23 Nisan Bayramı Develi'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Develi'de düzenlene törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisli açılmış ve bu açılışın adına da dünyada tek olan çocuk bayramını hem dünya çocuklarına hem de Müslüman Türk çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk armağan etmiştir, onun manevi huzurunda tekrar onu saygıyla sevgiyle anıyor aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz, ruhu şad olsun, Allah mekanını cennet eylesin. Böyle Müslüman Türk çocuklarını düşünerek, dünya çocuklarını düşünerek böyle güzel bir bayramı Tüm çocuklara armağan etiği için çok teşekkür ediyoruz Allah ondan razı olsun, mekanını cennet eylesin Yüce Yaratan. Evet 192'den önce tarihin gördüğü görebileceği en büyü destanı Müslüman Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarmış yedi düvele haddini bildirmiş ya istiklal ya ölüm parolasıyla bağımsızlığını kazanmıştır" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise konuşmasında, "Kıymetli Misafirler ve sevgili çocuklar bugün sizin gününüz çünkü bugün sizin mutlu olacağınız bizim mutlu olacağımız bir gün, bundan 99 yıl önce Meclisimiz kurularak Kurtuluş savaşından çıkan Türk ulusunun mutlu olduğu bir gündür ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk size ve tüm dünyada ki çocuklara bu günü armağan etmiştir. Elbette ki bu sonsuza kadar kutlanacak bir bayramdır, yalnız sizlere ve bizlere düşen görevler vardır sevili çocuklar onlarda bizler büyükler olarak sizlere her zaman her koşulda destek olacağız ama sizlerde gününüzün her dakikasını çalışarak okuyarak ve bu Memlekete, Bu Bayrağa, Bu Ezana, Bu Topraklara, Bu Coğrafyaya hizmet ederek vereceksiniz ve inşallah ilelebet de Müslüman Türk dünyası olarak her zaman bu güzellikleri yaşayacağız. Sizlerden bir söz almak istiyorum kıymetli çocuklar tabi ki öncelikle anne ve babalarımızın ve daha sonra öğretmenlerimizin sözlerini tutacaksınız, onların yapma dediklerini yapmayıp yap dediklerini yapacaksınız bunlar için sizlerden bir söz istiyorum söz veriyor musunuz?" diyerek öğrencilerden söz aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Türk Halkını taşıyan ilk Meclis olan Gazi meclisimizin açılışının 99. Yılı kutlu olsun, 23 nisan bizlerin çocukluğudur, geçmiş ve geleceğimizin buluşmasıdır, Türk milli kültürünün özüdür, örfümüzün, adetlerimizin, geleneklerimizin buluşmasıdır" diyerek şunları söyledi:

"Türk Milletinin biz eğitimcilere yüklediği 2 büyük görev vardır bunlardan birincisi az önce bahsettiğim Türk Milli Kültürünü almış nesiller yetiştirmek, aile yapımızı korumaktır. Diğer görevimiz ise 1400 yıllık İslam tarihine damgasını vurduğumuz bin yılda Müslüman Türk Milletine özgü Peygamberi ahlaklanmış dürüst nesil yetiştirmektir. "

Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve gösterilerle son buldu.