23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

20 - 25 Nisan 2019 tarihleri arasında Paşa Bilardo salonunda düzenlenen müsabakalarda 32 sporcu İl Birinciliği için mücadele etti.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Serdar Türkaslan, 2. Semih Göncüoğlu, 3. Ömer Arık ve 4. Mustafa Karakimseli oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.