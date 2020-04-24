23 Nisan'da miniklerin İstiklal Marşı performansı büyük ilgi gördü

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de büyük bil coşku ile kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda 3.5 yaşındaki Eyyüphan Altunbaş, 4.5 yaşındaki Ceyda Şahin, 5 yaşındaki Zehra Betül Yavuz, 4 yaşındaki Gökçenaz Demir, 5 yaşındaki Bilge Kaya, 5 yaşındaki Berensu Güvenir'in İstiklal Marşı performansı izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evinde kutlayan çocuklardan olan Tuana Sarı'nın Sakarya şiiri performansı da ilgi gören videolardan oldu.