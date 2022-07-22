İhlas Haber Ajansı

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23 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kayseri’de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması bulunan ve kesinleşmiş 23 yıl 3 ay hapis cezası olan M.P. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.P., cezaevine teslim edildi.

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