İhlas Haber Ajansı

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23 yıl hapis cezası ile aranıyordu, kaçarken yakalandı

Kayseri’de hakkında ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 23 yıl hapis cezası olan ve polisi görünce kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl hapis cezası olan ve polisi görünce kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle 'hırsızlık' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplamda 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö.'nün Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda polisi görünce kaçmaya çalışan G.Ö., kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ö., cezaevine teslim edildi.

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