23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 23 YIL kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli kadın yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.