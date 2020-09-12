24 akülü araç ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Akülü araçlardan 22 tanesinin Develi içine 2 tanesinin de şehir dışına dağıtıldığı etkinlikte Dernek Başkanı Hamdi Orhan ve Hollanda'da yaşayan hayırsever Çavuş Kahraman Develi halkının beğenisini topladı. Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan, “Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak gücümüzü milletten ve üyelerimizden almaktayız. Özellikle bu akülü araçları bize temin eden Hollanda'da bulunan kardeşimiz Çavuş Kahraman kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun hepsinden. Şuanda inşallah bunları ailelerimize teslim edeceğiz, bundan sonrada takipçisi olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu tip etkinliklerimiz olacak, 2021 yılında da 20-30 tane akülü aracımızı vereceğiz ailelerimize. Bugün burada 22 tane araç dağıtacağız. 2 tane daha vardı onlar şehir dışında Iğdır ve Kayseri merkeze gönderdik. Toplam 24 aracı ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda da 20 ile 30 arasında yine akülü araç temini yapacağız” dedi.