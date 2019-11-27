24 Kasım Öğretmenler gününü Erciyes Dağı'nın zirvesinde tek başına kutladı

Kayseri'de Arif Molu M.T.A.Lisesi'nde öğretmenlik yapan Mustafa Elitaş, 24 Kasım Öğretmenler gününü Erciyes Dağı'nın 3.917 metre yükseklikteki zirvesinde kutladı.

Bu anlamlı günde gerçekleştirdiği tırmanışı solo ( tek başına ) yapan Mustafa Eliaçık, sabahın erken saatlerinde Tekir Yaylası'ndan çıkışa başlayıp 05.00 sularında Çobanini mevkiine ulaştı. Burada biraz dinlendikten sonra sert kara ve zor kış şartlarına rağmen kanal boyu- kahvaltı kayalıkları ve Şeytan deresi sol kulvarını takip ederek , Hörgüç kaya yanından saat 11.00'de Erciyes Dağı'nın doğu zirvesine varan öğretmen Eliaçık, burada ay yıldızlı bayrağımızı açıp, zirve defterine daha önce hazırladığı ve o anki duygularını içeren şu yazıyı ekledi :

“BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK,

Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere bütün meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleriyle , çocuklarıyla, torunlarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum.

İyi bir gazeteci, güzel bir insan ve doğa aşığı Bekir Demirağ ağabeyimize de bu faaliyetlerde verdiği lojistik destek için ayrıca teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum.”