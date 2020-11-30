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24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi

Kayseri’de 24 yaşındaki genç kız, 2 aydır konakladığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi.

Kayseri'de 24 yaşındaki genç kız, 2 aydır konakladığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İrem K.'dan(24) haber alamayan yakınları kaldığı rezidansa geldi. Genç kızın odasına giren yakınları kendini iple boruya asmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, genç kızın yakınları gözyaşlarına hakim boğuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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