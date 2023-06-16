İhlas Haber Ajansı

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24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir adrese yaptığı operasyonda kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 24 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. (29) isimli kadın yakalandı.


L.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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